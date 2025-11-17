متوسط أعمار المصريين.. وزير يكشف مفاجأة

كشف وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، عن تطور إيجابي في متوسط عمر المصريين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع عمر المصريين 20 عاما مقارنة بالستينيات.

وقال عبد الغفار، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الحكاية” بقناة “MBC مصر”، إن التطور في الرعاية الصحية والقطاع الطبي بمصر، ساهم في ارتفاع متوسط العمر للمصريين إلى 72-73 سنة مقارنة بما كان عليه في ستينيات القرن الماضي.

وأشار إلى إضافة 20 سنة لعمر المصريين في العقود الأخيرة، بفضل تطور الرعاية الصحية والاتجاه إلى مبادرات الوقاية والتنبؤ والكشف المبكر عن الأمراض، وليس الاكتفاء بالعلاج فقط.

ولفت إلى المبادرات الصحية المصرية للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية والالتهاب الكبدي الوبائي “فيروس سي” والسيطرة على النمط B، والقضاء على الملاريا وشلل الأطفال، وحديثا الحصول على شهادة الإشهاد بالقضاء على مرض التراكوما المسبب للعمى.

وأوضح أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 الذي عقد في القاهرة خلال الأيام الأخيرة، ناقش موضوع “العمر الطويل والصحي” مؤكدا أن هذا المحور يحظى باهتمام عالمي متزايد، مضيفا أن المؤتمر هذا العام لم يكتف بالتركيز على الجانب الصحي فقط، وأن محور التنمية البشرية شغل حيزا واسعا من النقاشات والجلسات الحوارية.

المصدر: RT