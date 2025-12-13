كسلا تخرج في مسيرة هادرة تأييداً للقوات المسلحة

خرج مواطنو محليات كسلا – ريفي كسلا – غرب كسلا) السبت، في مسيرات هادرة تأكيداً منهم على الوقوف مع القوات المسلحة في معركة الكرامة وإدانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتدخلها الواضح في حرب السودان بالإضافة إلى تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

وحمل المتظاهرون علم السودان ولافتات تعبر عن تضامنهم مع القوات المسلحة وإدانة التدخل في شؤون البلاد ودعم التمرد في هذه الحرب.

وحيا والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق لدى مخاطبته الجماهير بساحة منطقة وسط المدينة القوات المسلحة وتضحياتها الكبيرة منذ تاريخها الأول بالإضافة إلى القوات المشتركة وكافة القوات الأخرى المساندة في معركة الكرامة.

وقال إن خروج جماهير كسلا اليوم هو امتداد لوقفات ظلت تقدمها كسلا كلوحة تتجسد فيها كل المكونات والقطاعات، مشيراً إلى أن الوقفة التضامنية مع القوات المسلحة هي وقفة لكل أهل السودان بالداخل والخارج مع وطنهم خاصة في ظل الحرب الدائرة الآن.

وأكد اللواء ركن (م) يحيى النور رئيس المقاومة الشعبية بأن المقاومة الشعبية ستظل السند والداعم للقوات المسلحة في هذه المعركة.