بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي

بعد غياب طويل وتساؤلات حول حالتها الصحية التي طاردتها شائعات متكررة، خرجت الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل، لتطمئن جمهورها وترد على العديد من الشائعات.

ونشر لأول مرة تسجيل صوتي للفنانة عبلة كامل في البرنامج التلفزيوني “الصورة” بقناة “النهار”، بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج كبار الفنانين على نفقة الدولة، وعلى رأسهم الفنانة عبلة كامل.

ورغم غيابها الطويل لكنها كانت دائما بطلة المشهد على مدار الفترة الماضية، تارة بالشائعات التي تلاحق وضعها الصحي وتارة أخرى بنشر صور لها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تزعم ظهورها أخيرا.

وفي تسجيلها الصوتي، وجهت عبلة كامل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار علاجها على نفقة الدولة بعد إجراء عمليات على نفقتها الخاصة مؤخرا، مؤكدة أنها “لفتة هايلة وحنونة منه”، و”تعكس تقدير الدولة للفن والفنانين”.

وطمأنت جمهورها على وضعها الصحي، قائلة: “أنا الحمد لله كويسة وبخير، عملت عمليات قبل كده كتير على نفقتي الخاصة”، نافية احتياجها لأي دعم مادي، ووجهت عتابا للبعض بقولها: “لي عتاب بسيط على الناس اللي بحبهم واللي قالوا إني محتاجة فلوس أو علاج، بقولهم رفقا بالقلوب، وعلى العموم أنا مسامحة”.

وأكدت الفنانة عبلة كامل، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، منوهة إلى عدم امتلاكها أية صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن دائرتها الشخصية مغلقة، محذرة الجمهور من الانسياق وراء الشائعات أو التصريحات المزيفة.

وأشارت إلى عدم إصدارها أية تصريحات في الفترة الأخيرة سواء بشكل مباشر أو عن طريق مقربين منها، موضحة أن جميع الأحاديث المتداولة لا تستند إلى أي معلومات صحيحة.

وكان آخر ظهور لعبلة كامل دراميا من خلال مسلسل “سلسال الدم”، الذي عرض عام 2018، واشتهرت الفنانة بأدوارها الشعبية العفوية والصادقة، خاصة دور “فاطمة كشري” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” (1996) مع نور الشريف، الذي جعلها أيقونة الدراما المصرية.

وقدمت عبلة كامل أكثر من 100 عمل فني في السينما والتلفزيون والمسرح، منها أفلام مثل “الطوفان”، “ريا وسكينة”، ومسلسلات “يتربى في عزو” و”حدائق الشيطان”. حازت جوائز عديدة، وتُعتبر صاحبة مدرسة تمثيلية خاصة بالصدق والعفوية.

واعتزلت الفن تدريجيا بعد ارتداء الحجاب عام 2005، وابتعدت تماما عن الأضواء منذ 2010 تقريبا، مفضلة الحياة الهادئة الخاصة، مع نفي متكرر لشائعات المرض أو الاعتزال النهائي بسبب صحي.

