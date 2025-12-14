الائمة والدعاة بولاية شمال كردفان يؤكدون وقوفهم مع القوات المسلحة

جدد الأستاذ عبدالرحيم ابو البشر مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية بولاية شمال كردفان مواصلة الائمة والدعاة والمرشدات في الدعاء لإسناد ودعم القوات المسلحة والمساندة لها في معركة الكرامة.

جاء ذلك لدى تدشينه السبت القافلة الدعوية التي سيرتها الإدارة العامة للشؤون الدينية بالشراكة مع ديوان الزكاة بالولاية المتجهه لمحليتي شيكان والرهد، مشيرا الى ان القافلة تزامنت مع اليوم الوطني لدعم القوات المسلحة الذي خرجت فيه كل قطاعات الشعب السوداني لتفويض القوات المسلحة ودعمها في معركة الكرامة معددا الأهداف التي تسعى القافلة لتحقيقها وسط المجتمع بالمحليتين.