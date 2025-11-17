النسيان وصعوبة التذكر.. هل هي مجرد الشيخوخة أم بداية الخرف؟

وفقًا لجمعية ألزهايمر الكندية، فإن فقدان الذاكرة قد يكون جزءًا طبيعيًا من التقدم بالعمر، إذ إنّ نحو 40% من الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 يعانون من ضعف ذاكرة معتدل، إلا أنَّ الإصابة بالخرف تبقى أمرًا أقل شيوعًا.

تُقدّر منظمة الصحة العالمية أن ما بين 5 % إلى 8% من كبار السن قد يصابون بالخرف في مرحلة ما من حياتهم.

من ضعف إدراكي خفيف إلى خرف

ووفقاً لتقرير على موقع ” جمعية ألزهايمر الأمريكية، يمكن تصنيف أشكال النسيان مع التقدم في العمر كالآتي:

-النسيان المرتبط بالعمر: إذا كانت مشكلات الذاكرة لا تعطل حياتك اليومية، ولا تمنعك من تعلم أشياء جديدة أو أداء مهامك المعتادة، فهذا غالبًا جزء طبيعي من الشيخوخة.

-الضعف الإدراكي الخفيف (MCI): هو مرحلة وسطية، حيث تظهر أعراض مثل صعوبة التحدث أو التشويش، لكن دون أن تؤثر بشدة على الاستقلالية اليومية.

-الخرف: عندما يصبح فقدان الذاكرة شديدًا لدرجة تؤثر على روتينك اليومي، يصعب عليك تعلم أمور جديدة أو أداء مهام معتادة، وقد يلاحظ الآخرون التغيرات في قدراتك.

اقتباسات مهمة

وبحسب التقرير: “إذا كنت تعاني من صعوبات في الذاكرة … لكن لا تعطل حياتك اليومية بشكل ملحوظ… فهذه أعراض ضعف ذاكرة مرتبط بالعُمر”.

و”إذا كنت تعاني من ضعف الإدراك الخفيف، فأنت أيضًا معرض لخطر أكبر للإصابة بمرض ألزهايمر أو نوع آخر من الخرف مقارنة بحالتك إذا كنت تعاني من ضعف الذاكرة المرتبط بالعمر”.

كيف تحمي دماغك مع كبر السن؟

توصي الجمعية بـ سبع عادات صحية مثبتة علميًا لتقليل خطر التدهور المعرفي، من بينها:

1. النشاط البدني المنتظم لتحفيز الدماغ.

2. نظام غذائي متوسطي غني بالخضراوات والأسماك والمكسرات.

3. النوم الكافي (7–9 ساعات) وتنظيم مواعيد النوم.

4. التفاعل الاجتماعي والعقلي من خلال الهوايات والتعلم.

5. إدارة صحة القلب والتمثيل الغذائي: ضغط الدم، السكري، السمنة.

6. الحفاظ على السمع وتجنّب العزلة الاجتماعية.

7. الابتعاد عن التدخين وتقليل الإصابات الدماغية عن طريق الحذر مثل ارتداء خوذة عند ركوب الدراجة”.

سبق