تحذير.. حقن فقدان الوزن قد تزيد خطر الإصابة بمرض مزمن

كشفت دراسة واسعة النطاق أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين يستخدمون أدوية تحاكي عمل هرمون “جي.إل.بي-1” أكثر عرضة للإصابة بالسعال المزمن مقارنةً بغيرهم من مستخدمي أدوية السكري الأخرى.

وتعمل هذه الأدوية عبر الارتباط بمستقبلات هرمون “جي.إل.بي-1” في البنكرياس، وهو هرمون تفرزه الأمعاء بعد تناول الطعام، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الإنسولين وفق مستويات السكر في الدم، إلى جانب إبطاء إفراغ المعدة وتقليل الشهية.

وقالت “الجمعية الطبية الأميركية لطب الأنف والأذن والحنجرة” في الدراسة التي نشرتها عبر موقعها الرسمي، إن احتمال الإصابة بسعال يستمر لأكثر من شهرين خلال خمس سنوات من بدء العلاج كان أعلى بنسبة 12% لدى المرضى الذين يتناولون أدوية تعتمد على “جي.إل.بي-1”.

واعتمدت الدراسة على بيانات أميركية جُمعت بين عامي 2005 و2025، شملت أكثر من مليوني مريض بالسكري من النوع الثاني، بينهم ما يزيد على 400 ألف مريض استخدموا أدوية “جي.إل.بي-1″، من بينها “سيماغلوتايد”، المكوّن الأساسي في أدوية تنتجها شركة “نوفو نورديسك” مثل “أوزمبيك”.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الأدوية معروفة بآثارها الجانبية على الجهاز الهضمي بسبب إبطائها لعملية الهضم، وهو ما قد يزيد من فرص حدوث ارتجاع المريء، أحد العوامل المرتبطة بالسعال المزمن. وأضافوا أن العلاقة بين استخدام هذه الأدوية والسعال لوحظت حتى لدى المرضى الذين لا يعانون من ارتجاع المريء.

الشرق القطرية