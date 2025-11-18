تُمنح خلال دقائق.. السعودية تطلق أول تأشيرة من نوعها عالميًا

أطلق “منتدى تورايز 2025” السياحي العالمي في السعودية، مبادرة “التأشيرة عبر الملف الشخصي”، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات ملايين المسافرين الجدد حول العالم.

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن المبادرة تتيح لحاملي بطاقات “فيزا” المؤهّلين الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية للدخول إلى المملكة العربية السعودية خلال دقائق، باستخدام بيانات البطاقة وجواز السفر فقط وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وصُممت المبادرة لأتمتة عملية إصدار التأشيرات بالكامل، من خلال تكامل بين الجهات الحكومية والمطارات والأنظمة الرقمية التي تُشغِّلها مكاتب الائتمان والبنوك، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وتم تطوير المبادرة، التي أعدّتها الهيئة السعودية للسياحة، بالشراكة مع وزارات الخارجية والداخلية والسياحة، وبالتعاون مع شركة “فيزا” والبنوك المشاركة، بهدف تقليل التحديات أمام السفر واستقطاب السياح.

كما تهدف المبادرة إلى تسريع إجراءات اتخاذ القرار بشأن التأشيرات عبر التكامل الرقمي والتعاون التنظيمي، وبالاعتماد على تقييم الجدارة الائتمانية لضمان الملاءة المالية، بما يسهم في تلبية متطلبات الدول.

ومن المتوقع أن تُطلَق المبادرة خلال عام 2026، مع استمرار التوسع تبعاً لانضمام المزيد من البنوك إليها وبقية مقدمي البطاقات الائتمانية.

وأشار الخطيب إلى أن المبادرة تعني الوصول إلى الفرص والتنقّل والتواصل، لافتاً إلى أنها “تمثل تحولاً جوهرياً في تسهيل الدول لحركة الأفراد، وأنظمة أكثر كفاءة، وتجربة أكثر مرونة للمسافرين حول العالم”.

من جانبه، قال وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية: إن المبادرة “أُطلقت لتسهيل قدوم الزوار إلى السعودية من حملة بطاقات فيزا المؤهّلين عبر المنصة، وسيتمكنون من الحصول على تأشيرة زيارة سياحية تُصدَر بشكل إلكتروني وفوري بكل يسر وسهولة”.

الشرق القطرية