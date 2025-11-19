أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية أكبر قوة عسكرية في المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية أكبر قوة عسكرية في المنطقة، مضيفا أنها تمتلك تسليح متطور، و القوات المسلحة المصريه تحمي الوطن من كل اعداءه.

وتابع أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن مصر دولة قوية ولديها جيش قوي للغاية قادر على حماية البلاد والشعب ومقدرات البلاد.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اكد ان مصر تستهدف 27 مليون سائح قريباً.

وتابع أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب أيضا إلى أن خلال 10 سنين اللي فاتوا عملنا بأقصى ما يمكن عمله ببركة من رب العباد لبلدنا وشعبها، ولو الناس مش حاسين باللي حصل دي أكتر حاجة خايف عليكوا منها”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن ما يشغل الرأي العام .

صدى البلد