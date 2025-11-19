السيسي: “يد الله كانت معانا ومازالت.. بالحسابات البلد دي ما تقومش أبدًا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات الدولة الكبرى لم تكن لتنجز إلا بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الرئيس السيسي: “يد الله كانت ومازالت مع مصر في تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات.. بالحسابات البلد دي ما تقومش أبدًا، لكن بكرم الله تمكنا من تنفيذ مشاريع كانت وفق المعايير مستحيلة”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الكثير من المشاريع، مثل الطرق والسكة الحديد، كان من الصعب جدًا تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة، إلا أن توفيق الله ساعد في إنجازها بنجاح.

جاء ذلك خلال حوار تفاعلي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، بزيارة أكاديمية الشرطة، وقد كان في استقبال سيادته فور الوصول إلى مقر الأكاديمية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة، ووزارة الداخلية.

