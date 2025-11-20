أول عميل أجنبي يتسلم مقاتلات “سو-57” الروسية

أعلن فاديم باديخا الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المتحدة الروسية التابعة “لروستيخ” أن الشركة سلمت طائرتين مقاتلتين من طراز “سو-57” من الجيل الخامس لعميل أجنبي.

وقال باديخا في حديث للقناة “الأولى” الروسية :”لقد استلم العميل الأجنبي أول طائرتين، وقد بدأتا أداء واجباتهما القتالية، وتظهران أفضل قدراتهما، وعميلنا راض”.

“سو-57” هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، تم تصميم الطائرة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية.

تتميز هذه الطائرات بسرعة طيران تفوق الصوت، وتسليح داخلي ضمن جسم الطائرة، وطلاء يمتص الرادار، بالإضافة إلى أحدث منظومة للمعدات على متنها.

وفي اليوم السابق، شاركت طائرة سو-57 والطائرة العمودية كا-52 في برنامج الطيران خلال معرض دبي الجوي 2025 الدولي، وقد عرضت المقاتلة لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقد استعرضت الطائرة الشبحية الروسية من الجيل الخامس “سو-57 إي” قدرتها على المناورة خلال معرض دبي للطيران 2025.

ويشهد الجناح الروسي في المعرض اهتماما واسعا بين المشاركين الأجانب وضيوف المعرض، حيث تُعرض الطائرة “ياك-130م” ضمن أحدث الابتكارات الروسية في مجال الطيران والفضاء.

المصدر: نوفوستي