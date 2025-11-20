لجين عمران تختار الأناقة الملكية

تألقت الإعلامية لجين عمران بإطلالة ناعمة وبمجموعة فاخرة من المجوهرات الراقية خلال حضورها تجربة استثنائية مع “تيفاني أند كو” لمعرض الساعات والمجوهرات الراقية في دبي.

واختارت الإعلامية السعودية إطلالة كلاسيكية ساحرة باللون الأزرق الملكي من توقيع المصمّم اللبناني شربل كرم، وجاء التصميم ضيّقاً مع ثنيات رفيعة من الأعلى وقصة هندسية مفتوحة عند الكتف مع كاب طويل يمتد خلف الظهر، مع حزام عريض من أصل الفستان يبرز خصرها النحيل لينسدل في الأسفل بتنورة واسعة بطبقات من القماش الناعم.

ونسّقت لجين الفستان المبهر بمجوهرات ساحرة من “تيفاني أند كو” Tiffany and co، عبارة عن قلادة ناعمة تتدلّى منها حبّات الماس والأحجار الكريمة صغيرة الحجم باللون الأزرق، وإسورة عريضة بنفس التفاصيل والألوان، وأقراط ناعمة وخواتم رقيقة تناسب الإطلالة وتضفي عليها رونقاً وسحراً خاصّين.

ولفتت لجين عمران الأنظار بجمالها بمكياج برونزي خفيف يرتكز على الألوان الترابية مع أحمر خدود برونزي ناعم وهايلايتر بارز، وأحمر شفاه بنّي لامع.

