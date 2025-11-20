منوعاتمدارات

شاهد.. صور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان مع علم السودان تتصدر “الترند” على مواقع التواصل والتعليقات تنفجر بالشكر والثناء مع هاشتاق (السودان بقلب بن سلمان)

2025/11/20
586761071 25008749302069695 5349339423556322011 n

حظي ولي العهد السعودي, سمو الأمير محمد بن سلمان, بإشادات وشكر واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالودان, وذلك بعد ساعات من لقاء جمعه بالرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الرئيس ترامب, قال في كلمة له إن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان سيكون له دور قوى بالعمل على إنهاء ما يجرى فى السودان.

585350748 2537756409929199 6247174406775132085 n

‌‏وأضاف «ترامب»، فى كلمته بمنتدى الاستثمار السعودى – الأمريكى أن « تسوية النزاع فى السودان لم تكن ضمن مخططاتى لكن الأمير محمد بن سلمان جعلنى أهتم بذلك».

‌‏وأوضح الرئيس الأمريكى, دونالد ترامب، في كلمته : «سنبدأ العمل بشأن السودان بعد أن طلب منى الأمير محمد بن سلمان ذلك».

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور السوداني, على مواقع التواصل الاجتماعي, فقد قدم آلاف السودانيين, الشكر الجزيل لولي العهد السعودي, لاهتمامه السلام في السودان.

586761071 25008749302069695 5349339423556322011 n

نشطاء مواقع التواصل صمموا صور لسمو الأمير محمد بن سلمان, مع علم السودان, مع هاشتاق (السودان بقلب بن سلمان).

محمد عثمان _ النيلين

2025/11/20