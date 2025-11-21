علاء مبارك يعلق على رد بن سلمان عن “مجاملة” أمريكا

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بواشنطن والتي قال فيها إن الرياض لا تجامل الولايات المتحدة باستثماراتها الضخمة.

وقال علاء مبارك إن تصريحات بن سلمان “تعكس الثقة بالنفس”، واصفا تصريحاته بالقوية والذكية واللبقة.

وأعاد مبارك نشر تدوينة لفيديو تصريحات ولي العهد السعودي، والتي قال فيها: “نحن لا نقوم بالاستثمار من أجل إرضاء أمريكا أو الرئيس دونالد ترامب، نحن نرى فرصة حقيقية هنا تعود علينا بالفوائد، نحن لا نخلق فرصا وهمية”.

وعلق علاء مبارك على تصريحات بن سلمان قائلا: “رد ذكي وقوي من شخصية تتحدث بلباقة تعكس ثقة بالنفس، الاستثمارات السعودية ليست مبنية على المجاملات السياسية أو لإرضاء الرئيس ترامب لكنها مبنية على الرؤية والمصلحة الوطنية، كلام محترم”.

وخلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس في البيت الأبيض، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار البالغة 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.

وأكد ولي العهد السعودي أن بلاده تصنع فرصا حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى أشباه الموصلات، مشددا على أن “علاقاتنا مع الولايات المتحدة تاريخية وحيوية ونستعد لفصل جديد من العلاقة يضاف للبلدين”.

المصدر: RT