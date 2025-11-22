ناصر القصبي: “طال عمره” في انتظاركم إلى 3 ديسمبر

وجَّه نجم الدراما الفنَّان ناصر القصبي، دعوةً عامَّةً للجمهور؛ لحضور مسرحيَّته الجديدة “طال عمره”، والتي ستنطلق الخميس، وتستمر إلى 3 ديسمبر المقبل، على مسرح بكر الشدي بالرياض. وقال القصبي: “أتشرَّف أنا وزملائي وفريق مسرحيَّة “طال عمره” بحضوركم الكريم، ونسعد بكم، وبلقياكم في عروضنا المليئة بالكوميديا الجميلة الهادفة”.المسرحيَّة فكرة وتأليف د. بدرية البشر، كتابة حوار أحمد الزهراني، المنتج والمشرف الفني خالد الباز، إخراج يوسف البغلي، ومن بطولة ناصر القصبي، عبدالمجيد الرهيدي، فايز المالكي، حبيب الحبيب، عبير فهد، وليد قشران، هيفاء ناصر، عجيبة الدوسري، ونايف العنزي.

تدور أحداث المسرحيَّة في كوميديا ساخرة، تروي قصَّة أسرةٍ غارقةٍ في الأزمات والخيبات، تحمل آمالًا كبيرةً في ميراث قد لا يأتي أبدًا. مواقف مضحكة، حوارات ذكيَّة، ورسائل عميقة تلامس القلوب في واقع الحياة”. من جانبها قالت الكاتبة د. بدرية البشر: “بين الضَّحك والتَّفكير يُولد المسرح.. “طال عمره” كوميديا سعوديَّة بنكهة الواقع”.

