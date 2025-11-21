مادبو بين “محرقة الضعين” وغضب المجتمعات : لحظة سقوط هيبة الزعامة .

• ظهور ناظر الرزيقات مادبو في عزاء أحد ضباط المليشيا بوجه شاحب، لم يكن مجرد حضور اجتماعي، بل لحظة كشفت حجم الارتباك داخل القيادات التي راهنت على حرب تحولت إلى محرقة لأبناء الضعين.



• فالرجل الذي حاول أن يبدو ثابتاً أمام الأهالي لم يخف ارتعاش صوته ولا توتره وخوفه ، بعدما تضاعفت أعداد القتلى، وازدحمت القرى بالمعاقين الذين فقدوا أطرافهم وحتى القدرة على الوقوف.

• مصادر موثوقة اكدت ؛ ان الغضب يتصاعد بصمت، والاحتجاج الخفي من الإدارات الأهلية أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها، الأهالي باتوا يصفون ما يجري بـ“المحرقة ” ويحملون عبدالرحيم دقلو مسؤولية تساقط شبابهم واحدا تلو الآخر ، وحتى مادبو نفسه، الذي كان من أشد المساندين للمليشيا، أصبح يطلب من عبدالرحيم الاستعانة بمرتزقة جنوب السودان وغيرهم، بعدما أدرك أن أبناء منطقته يستهلكون كوقود .

• ما حدث في الضعين ليس مجرد مشهد عابر ؛ إنه مؤشر على انكسار رواية المليشيا داخل حاضنتها التقليدية، وبداية تململ قد يتحول إلى رفض صريح كما حدث في الفولة ففي النهاية، لا سلطة مهما بلغت تستطيع أن تسكت أصوات نواح الأمهات حين تتحول البيوت إلى سرادقات عزاء، والقرى إلى قوائم انتظار للمعاقين والاطراف المتعفنه .

Basher Yagoub