لماذا تجاوب السودانيون مع تحركات محمد بن سلمان… ؟ وضوح ينسف سردية التضليل .

• تجاوب السودانيون سريعاً مع التحركات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأن خطابه كان واضحاً وصريحاً، بعيداً عن الغموض والمناورات التي غذت الحرب منذ بدايتها، هذا الوضوح ليس تفصيلاً عابراً ؛ بل هو عامل أساسي في تفكيك سردية “القحاتة” والدويلة التي عملت لسنوات على تشويه حقيقة الصراع وإطالة أمده.

• فلا يمكن لأي دولة محترمة أن تقبل بحل يساوي بين جيشها الوطني وتمرد مسلح، مهما بدت الشعارات التي ترفع أو الذرائع التي تساق لكن صمود ، تحت لافتة “لا للحرب” وحياد مصطنع، انخرطت في صناعة رواية تجعل من التمرد طرفاً مكافئاً للدولة، وبالتعاون مع الدويلة، سوقت معلومات مغلوطة للخارج، فارتبكت المبادرات ودخلت كل الوساطات من بوابة خاطئة.

• القاعدة بسيطة: إذا أخطأت في تشخيص المرض، لن تجد العلاج مهما تعددت الوصفات.

• الحل الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالحقائق كما هي:

دولة وجيش نظامي في مواجهة تمرد مسلح.

• بعد تثبيت هذا التوصيف، يصبح الطريق نحو أي تسوية ممكناً أما قبل ذلك، فستظل الحرب مفتوحة، تغذيها السرديات الملفقة والشراكات الخفية التي تكسب من إطالة النزاع.

• وضوح التحرك السعودي كشف حجم التضليل، ولذلك تجاوب السودانيون معه… لأنه ببساطة وضع النقاط على الحروف.

Basher Yagoub