مي عز الدين تشعل مواقع التواصل بصور جديدة مع زوجها

أشعلت الفنانة مي عز الدين مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو جمعت فيه عدداً من الصور لها مع زوجها أحمد تيمور خلال حضورهما عرض أزياء أقامه مصمم الأزياء إسلام سعد، ظهرت فيه بفستان أبيض من تصميمه.

وظهرت مي وزوجها في العرض وهما يخطوان على ستيدج العرض ومعهما إسلام سعد وسط حفاوة كبيرة من الحضور الذين احتفلوا بمي وزوجها.

وعلّقت مي على الفيديو قائلة: “ألف مبروك وألف شكر لمصمم الأزياء المحترف إسلام سعد بالنجاح دايماً يا رب”.

كما نشر مصمم الأزياء إسلام سعد على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صوراً لمي وزوجها من عرض الأزياء الخاص به وعلّق عليها قائلاً: “عملت فساتين كتير لكن الفستان ده ليه طعم تاني وطبعًا بدلة أحمد واليوم كان حلو أوي بحبكم أوي”.

كانت مي عز الدين قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور، في أول ظهور لها مع زوجها أحمد تيمور من شهر العسل، وذلك بعد أيام من إعلان زواجهما، لتوثّق أسعد اللحظات مع زوجها وتشارك الجمهور فرحتها.

وتلقت مي تعليقات كثيرة من زملائها الفنانين وجمهورها على الصور متمنين لهما السعادة، حيث علّقت داليا البحيري قائلةً: “ربنا يحفظكم ويسعدكم يا رب”، فيما كتبت نيرمين ماهر: “ربنا يفرّح قلبك يا ميوشة”، وعلّقت إنجي علي قائلةً: “ألف مبروووك حبيبتي ربنا يتمّم بخير ويسعدك”.

مجلة لها