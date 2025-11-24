في بوست القيادي بقطاع شباب حزب الامة عبدالمجيد كونت والذي صرح فيه بالآتي: (قادة حزب الامة تلقوا إخطاراً من عبدالرحيم دقلو ببدء الحرب ليلة ١٤ أبريل). حيث كان هناك اجتماعاً لاحد هياكل الحزب وقام السيد برمة بتنوير المجتمعين بذلك وطلب من أمينه العام بعدم الذهاب لمقابلة الجنرالين. القيادي كان حاضراً لذلك الاجتماع بمنزل برمة ناصر.

إذا صدقت رواية كونت وهي اقرب للتصديق لدي فالحدث في حد ذاته لا أرى فيه ادانة للحزب لكن ما تلى نشوب الحرب فأفعال وأقوال وتصريحات وبيانات الحزب وقادته عملت على تضليل جماهيرها والشعب السوداني باختلاق رواية مضللة في قصة من أطلق الرصاصة للتغطية على الفاعل الحقيقي اولا ومن ثم الدخول في حلقة مفرغة من النقاش في هذه النقطة للتغطية على اخطر جند حول هذه الحرب وهي حرب الاستتباع وارضاخ امكانيات السودان للدويلة.

Mohammed Abdelrahim