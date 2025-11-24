شاهد بالفيديو.. البرهان: (كيف تبقى الإمارات وسيط بالرباعية وكل العالم يشهد على دعمها للمتمردين وأستغرب من شائعة سيطرة الأخوان المسلمين على الجيش والحكومة)

رفض رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الأحد اقتراح اللجنة الرباعية الدولية لوقف الحرب، معتبرا أنه “غير مقبول” وأسوأ وثيقة قدمت على الإطلاق”، وأن اللجنة “غير محايدة” بسبب عضوية الإمارات فيها، التي يتهمها بدعم قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, وأنتقد “البرهان”, خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة، اللجنة الرباعية الدولية، وقال إن “السودان يرى أن هذه الرباعية ليست مبرئة للذمة خاصة وأن كل العالم شهد بأن دولة الإمارات هي التي تدعم المتمردين ضد الدولة السودانية”.

واستغرب رئيس مجلس السيادة, خلال حديثه من الشائعات التي تتحدث عن سيطرة الأخوان المسلمين على الجيش, والحكومة, مؤكداً أن هذه المعلومة نسمع بها في الإعلام فقط.

محمد عثمان _ النيلين