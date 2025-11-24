شاهد بالصورة.. تمثال “حميدتي” بدارفور يتعرض لسخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة قوبلت بسخرية غير مسبوقة من جمهور ومتابعي الصفحات الناشرة لها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي قال ناشروها أنها التقطت من إحدى أماكن سيطرة قوات الدعم السريع, بدارفور, أظهرت نصب أحد مناصري قائد الدعم السريع, تمثال له.

تمثال “حميدتي”, الذي تم بنائه بمواد بناء طينية وأسمنتية حسبما ذكر المتابعون ظهر وهو يحمل على يده اليمني”حمامة”, وعلى اليسرى “كتاب”, وبجواره أسد, في إشارة إلى أنه رجل سلام وشجاع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن المعلقون رغم ضحكاتهم وسخريتهم اختلفوا حول حقيقة التمثال, حيث أكد معلقون أنه حقيقي, بدارفور, فيما ذكر البعض أن صورة تمثال “حميدتي”, تم إنشائها بواسطة تقنية الذكاء الإصطناعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين