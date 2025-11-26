تدمير الحس الإنساني وتخريب معاني الوطنية:

للاسف في قاموس بعض اليساريين والليبراليين صار رفض الغزو الأجنبي وإدانة ميليشيا إغتصاب وإبادة همجية يعتبر ردة سياسية عن صحيح الأيديلوجيا وولوغ في الكوزنة ولعق بوت العسكر بدون أي دليل سوي رفض الغزاة وميليشيا تملكها أسرة إقطاعية تنحدر من صفحات ابن خلدون.

ولا يعتبر حياد اليساريين والليبراليين، ما صدق منه وما خدع، تماه مع الغزاة عن طمع أو عن خوف مما يترتب علي مقاومة غزاة ذراعهم طويلة. لا أعني طمع شخصي في كبسة المعز وإنما الطمع في أن يفتك الغزاة بمنافسيهم علي السلطة والنفوذ السياسي.

معتصم اقرع