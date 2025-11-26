القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن: (أبوي داعم للحرب وهو الان في موقف غلط ودا ما محتاج مجهر او نظرة مرتين وكتار بضغطوا عليه بسبب مواقفي وخياراتي)

ردت الناشطة السودانية, المعروفة والقيادية البارزة بقوى الحرية والتغيير, حنان حسن, على تعليق أحد متابعيها في منشور سابق قامت بنشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المتابع كان قد رد على الناشطة واصفاً والدها بأنه عضو في المقاومة الشعبية بإحدى المناطق.

حنان حسن, كتبت في تعقيبها على المتابع بعدم نشر صورة من تعليقه: (المسكين دا متخيل روحو حشرني في ركن يعني عشان أبوي داعم الحرب مفروض أباريه ولا مفروض اسكت ولا مفروض ما اسأل السؤال دا؟؟).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (نعم هو أبوي ..بحبو وبحترمو وهو راجل معروف ليهو كلمتو ومركزو في منطقتو وكتار ضغطوا ولسه بضغطوا عليه بسبب مواقفي وخياراتي..لكن هو الربى فينا الثقة والاعتداد بالنفس وحرية الاختيار..

وهو الان في موقف غلط ..ودا م محتاج مجهر او نظرة مرتين..).

وختمت القيادية بالحرية والتغيير, تدوينتها قائلة: (بالمناسبة دي مشتاقين شديد ي أبوي ربنا يسلمك ويحفظك ويطول عمرك اشتقنا للشكل والمكاواة والقحاتة قالو والقحاتة عملوا).

محمد عثمان _ النيلين