تشهد أزمة الحرب في السودان تصاعدا سريعا في كل المنابر الإقليمية والدولية الداعية لوقف الحرب ، حيث دعا الامين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة السرعة في إنهاء ما وصفه ب (كابوس العنف) ،وتواصل واشنطن جهودها لوقف الحرب سواء تلبية لرغبة ولي العهد السعودي أو عبر جهود الرباعية حيث تسعي الأخيرة إلى فرض (هدنة) مدتها ثلاث أشهر ، حتى تلتقط المليشيا أنفاسها (المقطوعة) ويتم مدها بالسلاح ودعمها بالمرتزقة والعتاد من دويلة الشر لتواصل قتلها ونهبها وتشريدها للشعب السوداني لذلك رفضتها القوات المسلحة ، وصنفت (وطنيا) بأنها أسوأ ورقة قدمت لأنها تتحدث عن تفكيك الجيش وحل الأجهزة الأمنية بينما تبقى علي المليشيا المتمردة !!!

ووفق لما ورد فيها فإن السودان قد يوضع تحت وصاية دولية تنتقص من سيادته ، وهو أمر مرفوض تماماً.

هذة الورقة – سيئة النوايا – وضعت حينما كانت يد (دويلة الشر) هي التي تكتب للرباعية أجندة اجتماعاتها ، والتي سجلت القاهرة اعتراضات علي الكثير من بنودها، وقبل أن تتغير المعادلة وتركن علي (الرف) هي و اجندتها وننتقل لمرحلة أخرى.

الأمم المتحدة والتي عقد فريقها أول اجتماع له في الخرطوم يوم الأثنين 24 نوفمبر 2025م ، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023م ، في خطوة تعد مؤشراً قوياً لتعزيز التنسيق الإنساني علي أرض الواقع حسب ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة (ستيفان دوجاريك). بذلك تكون المنظمة الدولية ووكالاتها أقرب لميدان المعركة وتكون المعلومات والشهود والوقائع ماثلة لا تحتمل التضليل أو التغبيش أو الاخفاء .

بينما (مسعد بولس) يصرح من (أبوظبي) أنه قدم (خطة) لوقف الحرب لكنها لم تجد القبول !!،،

والسؤال الذي يطرح نفسه ،،لماذا لم تجد خطته القبول ؟؟

كيف تجد خطته القبول وهي غير محايدة ووجود الإمارات ضمن تكوين الرباعية أوضح دليل ، والأكثر وضوحا هو تصريحات بولس (نفسه) جاءت ضمن إحاطة إعلامية للصحفيين ب (ابوظبي) !!!

المستفز أكثر تصريح (قرقاش) “أن أبوظبي ترحب بالقيادة الأميركية وجهودها لإنهاء الفظائع في السودان” _ من الذي أحدث تلك الفظائع؟؟ ومن الذي سعي لارتكابها بتمويل المليشيا بالسلاح ودعمها بالعتاد والمرتزقة؟؟.

-أبوظبي هي آخر من يحق له أن يتحدث عن الفظائع في السودان

علي صعيد متصل تصف الأمم المتحدة الحرب في السودان بأنها “أكبر أزمة إنسانية في العالم “، حدث فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكبت فظائع وحشية تتطلب تدخل المجتمع الدولي بكل آلياته ،، هذا هو وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة (توم فليشر) أثناء لقائه بالمندوب الدائم للسودان بجنيف السفير حسن حامد ، حيث استعرض (فليشر) ما تم خلال زيارته للسودان وحجم الانتهاكات والجرائم التي حدثت، وأكد علي دور الحكومة السودانية الإيجابي تجاة فتح المعابر الحدودية لدخول المساعدات الإنسانية.

وهناك علي الحدود الألمانية الفرنسية طالب البرلمان الأوروبي بمحاسبة المسؤولين عن المأساة والأزمة الإنسانية في السودان، كان ذلك أثناء اجتماع النواب الأوروبيين في مدينة (ستراسبورغ) مقر البرلمان الأوروبي ، مطالبين بأتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة والجرائم الوحشية التي حدثت للمدنيين وتقديم الجناة للعدالة ، ويسعي النواب للتصويت علي مشروع قرار يدين الانتهاكات الممنهجة التي وقعت ، ويدعو القرار الي توطيد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات أوروبية علي الجناة.

اهتمام العالم بالحرب في السودان وتداعياتها تجعلنا نصر علي خارطة الطريق الوطنية التي قدمتها الحكومة السودانية والتي سلمتها للأمم المتحدة في فبراير 2025م ، لأنها تحمل خطوات واضحة للوصول لنتائج واضحة لوقف الحرب .

الموقف الرسمي لحكومة السودان يعيد ترتيب الأوراق ويربط بين كيفية إيقاف الحرب داخليا وكيفية منع التدخلات والدعم الخارجي للمليشيا الإرهابية لاستمرار الحرب ويوضح المعالجات ومراحلها للوصول نحو التعافي السياسي بتوافق سوداني دون وصاية أو توجيهات من أي جهة.

د.إيناس محمد أحمد