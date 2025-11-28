الكاهن في وول ستريت:

من الواضح ان مقال السيد البرهان موجه لأهم مراكز القوة الأمريكية ذات النفوذ السياسي الاقتصادي. وربما تدخلت في صياغة النص خبرات تعرف كيفية مخاطبة الصفوة الحاكمة بكل اكروبات السياسة والجمباز.

ولكن اهم من ذلك ان المقال يبدو كجزء من ترتيب مسبق مع الحكومة الأمريكية عبر مبادرة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

لا اعتقد ان صحيفة الوول ستريت جورنال ستنشر مقالا بمبادرة فردية من الفريق البرهان مهما تبرهن.

لا بد ان نشر المقال في صحيفة الاوليغارشي الاقتصادية الحاكمة في أمريكا اتي عبر أياد تتمتع بنفوذ ضارب في داخل أمريكا علي خلفية تدخل خادم الحرمين الشريفين.

مغزي هذا المقال لا يكمن في تطابقه مع الحقيقة التاريخية ولا القريبة ولا في الغزل الحرام او العفيف.

تأتي قيمة المقال من كونه ضربة بداية لاهم تحول في هذه الحرب بعد الصمود الاسطوري للمقاومة الذي حير الغزاة واتباعهم من الرقيق السوداني.

ويا ود مضوي جيبو قوي

اكثر المزاعم بؤسا القول ان وول ستريت جورنال نشرت مقال الفريق البرهان بمقابل دولاري ضخم. هذه مزاعم من لم تعد في جعبته حجة تستر جهله الذي افرط حتي لم يعد يدري شيئا عن فقه السياسة والمال والجيوبوليايك في سياق الإمبراطوريةالأمريكية.

معتصم اقرع