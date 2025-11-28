وزير الخير اسم يستحقه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية

كأن هذه الوزارة أنشأت منّ جديد ولم نسمع عنها إلا الآن وفيّ ظلّ هذّه الأزمات والظرف الاستثنائي الذي نعيشه الان في مواجهة مليشيا الـ دقلو ..وكان هنالك رجال استحقوا التكليف والأمانة ورفعوا رأس من كلفهم وراهن عليهم فكانت بداية نجاح حكومة الأمل ممثلة في الدكتور معتصم محمد صالح وزير. وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لمّا يقوم به منّ أعمال وخدمات وصّلت المواطن السوداني.. ولم تغيب الوزراة عن اي ولاية وخدمات وصلت الجميع بداً من التامين الصحي وتقديم الإعانات وتمويل الأسر المنتجة وتقديم العون للأسر الفقيرة واعادة تاهيل المستشفيات ودعم الخلاوي والتكايا وغيره من النجاح لايمكن حصره هنا واستحق اسم وزير الخير لانه حيث وجد كان العطاء للمواطن وهنا تتجلي اعلي مراحل التكليف لحكومة الأمل خدمة المواطن ..ويوم امس شغل استثنائي حيث كان وزير الدفاع، وزير الداخلية، والي الخرطوم، الأمين العام لديوان الزكاة، مفوض الأمان الاجتماعي، المدير العام للتأمين الصحي، والقيادات التنفيذية بالولاية، تم افتتاح فرعي بنك الادخار ببحري والسجانة، بجانب ذلك كان تقديم دعم اجتماعي داخل ولاية الخرطوم لعدد سبعة محليات بلغ خمسة وثلاثون الف واربعمائة وثلاثة وستون اسرة وتدشين اكبر المشاريع ( الفا مشروع خدمي ) مشروع صغير في مجالات متعددة تشمل: حضانات أطفال، مكتبات، صناعة الأحذية، تجهيز الأغذية (مفارم – صحانات – حماصات)، المبردات، أكشاك الخضروات، مكنات التجفيف، منتجات الألبان، الفشار والمكسرات، طحن وتعبئة البهارات، والمشروعات المنزلية الإنتاجية…انجاز يستحق الفخر والاعتزاز والتقدير وكان كذلك تقديم خدمات اخري بحضور وبتشريف الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا ، ووزير الدفاع ووالي الخرطوم، كان تدشين القافلة الغذائية والصحية الكبرى، والتي احتوت علي ستة عشر الف سلة غذائية من ديوان الزكاة وثلاثة الف سلة من مفوضية الأمان الاجتماعي واثني عشرة الف جوال ذرة

لدعم الفقراء و المساكين و أسر الشهدا و الأيتام و التغذية المدرسية و الخلاوي والمطابخ الجماعية و غيرها من الفئات الهشة .وكان تقديم الادوية اكثر من خمسة وعشرون طنا من المحاليل الوردية والأدوية المنقذة للحياة وكان تقديم عشرة اجهزة (سي بي سي) ومعدات طبية وصلت مستشفيات اطراف المدينة وكما كان هنالك مخيمات طبية علاجية متكاملة في محليات الخرطوم ام درمان وشرق النيل في تخصصات:

العيون، الأسنان، الأطفال، الباطنية، النساء والتوليد، مع الكشف والتحاليل وصرف الدواء مجانًا، إضافة للنظارات الطبية.ودايما اخونا الوزير يوضح النجاح وفق ماخطط له بهذه العبارة ضمن خطة حكومة الأمل في خدمة الإنسان وحماية المجتمع ..وواجب الجميع ان يعلم بهذه الإنجازات وان تنشر وان يكشف عن الجانب القوي والطريق الصحيح الذي تسلكه حكومة الأمل وشكرا قائدنا البرهان نهنيك ونشكرك علي هذا النجاح واعلم ان من وثقت فيه كان قدر التكليف شكرا الدكتور كامل ادريس وطاقمه الخاص شكرا حركة العدل والمساواة حين منحتنا القوي الامين شكرا دكتور جبريل واطالب السيد القائد البرهان تكريم وزير الخير الدكتور معتصم ومنحه اعلي أوسمة الإنجاز شكرا الجندي المجهول وكيل الوزراة الدكتور ابوبكر ضحية فانتم تقدمون وجه شبابي مشرق

محمد المسلمي الكباشي رئيس الهيئة القومية لدعم القوات المسلحة

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية