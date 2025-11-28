علي يوسف: إسلاميو السودان ليسوا جزءا من المنظومة الدولية للإخوان

القاهرة – المحقق – صباح موسى

أوضح وزير الخارجية السابق السفير علي يوسف أن الإسلاميين السودانيين ليسوا جزءا من المنظومة الدولية للإخوان المسلمين.

وقال يوسف في مائدة مستديرة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم المصري، والمركز العالمي للدراسات السياسية والاستراتيجية السوداني اليوم “الأربعاء” بالقاهرة إن الإسلاميين يلعبون دورا هاما للغاية فيما يحدث بالسودان الآن، مضيفا أن الإسلاميين يحاربون مع الجيش السوداني، مشيرا إلى عزم الولايات المتحدة الأميركية تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وقال “على الولايات المتحدة أن تعلن إسرائيل دولة إرهابية أولا لما ترتكبه من جرائم وفظائع في غزة”.

محذرا من أي محاولة لدفع الاتجاه الإسلامي في السودان نحو التطرف، مؤكدا أن ذلك سيكون له نتائج وخيمة، وقال إن الإسلاميين هم جزء من الحرب على الإرهاب الحقيقي في السودان الذي تمثله مليشيا الدعم السريع، داعيا إلى تحلي الجميع وعلى رأسهم الولايات المتحدة نفسها بالشجاعة وأن تصنف الدعم السريع مليشيا إرهابية بعد ما فعلته في السودان من مجازر على أساس العرق، ومن إبادة جماعية وتطهير عرقي، متسائلا ما لم يكن ما فعلته المليشيا في السودان هو الإرهاب فما هو الإرهاب إذن؟.