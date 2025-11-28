معهد واشنطن للسودان الجديد الذي يرأسه نصر الدين عبد الباري كاتب دستور حكومة تأسيس الدقلاوية، أحد المعاهد المريبة والتي يعتقد أن الإمارات قد قامت بتمويل ورعاية أنشطة المعهد وتوجيه خطابه ليكون داعماً لسرديتها للحرب في السودان، أعضاء المعهد جميعهم من داعمي ميليشيا الد-عم السريع الإرهابية..

من الواضح أن الإمارات قامت بتوجيه منسوبي المركز للظهور في القنوات الأجنبية باعتبارهم باحثين مستقلين ليروجوا لخطابها في وسائل الإعلام الغربية..

ما لفت نظري ضمن أعضائه هو وجود موظفة السفارة الأمريكية السابقة ميادة محمد التي استقدمها نصر الدين عبد الباري لتكون ضمن أعضاء المعهد كوجه شبابي يقوم بالتشبيك والتنسيق مع المؤسسات ووسائل الإعلام الأمريكية. هناك أيضاً الكاتب أبكر آدم إسماعيل وهو عضو في الحركة الشعبية وأحد الأطراف المشاركة في حكومة الجنجويد الإرهابية بالإضافة للنور حمد وهو أيضاً داعم للجرائم الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا والتي يصفها بأنها حق مشروع ودفاع عن النفس. نتمنى أن تنجح الجهود التي تقوم بها بعض الجهات في واشنطن للتحقيق في مصادر تمويل المركز وفي أنشطته التي تدعم ميليشيا الد-عم السريع الإرهابية.

حسبو البيلي

