ثار لغط كثير حول فقرة في مقال البرهان في وول ستريت جورنال ورد فيها استحضار لتاريخ السودان وأن السودانيين اليوم هم امتداد لمملكة “كوش التوراتية”.

وقد فهم كثر من ذلك أن البرهان -أو أيا كان من كتب له المقال- يقصد بذلك يهودية مملكة كوش أو معنى مقارب لهذا؛ وهذا سوء فهم نتج عن الترجمة واختلاف المعنى والاستخدام بين الانجليزية والعربية فيما يبدو.

النسبة “توراتية: أصلا غير صحيحة وغير مطابقة لكلمة

Biblical

التي استخدمت في المقال، ببساطة لأن التوراة جزء صغير من كتاب ضخم هو الكتاب المقدس

Bible

المكون من العهد القديم والعهد الجديد

التوراة جزء من العهد القديم وليست كله

فكلمة

Biblical

هي نسبة للكتاب المقدس لا للتوراة؛ لكن قد شاع ترجمتها بالتوراتي في العربية وهو خطأ شائع

ثم إن هذه النسبة في اللغة الانجليزية لا تعني الانتماء وإنما مجرد الذكر في الكتاب المقدس؛ نسبة ذكر لا نسبة أصل وانتماء؛ ففرعون موسى مثلا يشار إليه بأنه ملك توراتي

Biblical king

واسم رحيل أو

Rachel

في النسخة الانجليزية يعتبر كذلك اسما توراتيا لذكره في الكتاب المقدس وهو اسم أم يوسف

وهكذا

فكاتب المقال لم يرد بهذه النسبة أكثر من أن مملكة كوش السودانية القديمة وملكها تهارقا قد ذكرا بالاسم في الكتاب المقدس مرتين: في سفر الملوك وفي سفر إشعيا؛ وهذه حقيقة يمكن التأكد منها بمراجعة الكتاب المقدس؛ وقد ذكر تهارقا بالمدح والتمجيد له ولمملكته العظيمة في هذين السفرين

هذا كل ما في الأمر ويعرفه العارفون بالانجليزية الرسمية وخطاباتها؛ وليس المفهوم منه أن السودانيين عبرانيون أو ان كوش يهودية ولا يفهم ذلك أحد من الخواجات المخاطبين بالمقال أصلا.

Hani Hussein