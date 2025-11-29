شاهد بالصورة والفيديو.. من داخل المدرجات صحفية لبنانية حسناء تبارك لصقور الجديان الفوز على منتخب بلادها والجمهور السوداني يتعاطف معها ويتغزل في جمالها

مداراترياضيةمنوعات

2025/11/29
خطفت صحفية لبنانية, الأَزاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد ظهورها في مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصحفية التي تحمل الجنسيتين اللبنانية, والتونسية, حرصت على حضور مباراة منتخب بلادها لبنان, والمنتخب السوداني, والتي فاز فيها صقور الجديان, بهدفين مقابل هدف.

الإعلامية الحسناء باركت الفوز لصقور الجديان, حيث قالت (مبروك للسودان, وهاردلك لبنان), جمهور مواقع التواصل بالسودان, تعاطف مع حزن الصحفية بسبب خروج منتخبها من التصفيات, وأطالوا الغزل في جمالها وإطلالتها.

محمد عثمان _ النيلين

2025/11/29