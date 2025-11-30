أيّهما صحي أكثر.. الدجاج أم السلمون؟

يُعدّ كل من الدجاج والسلمون من مصادر البروتين الجيدة، لكن المفاضلة بينهما تعتمد على اختلافات أساسية في السعرات الحرارية، والبروتين، والدهون الصحية.

بالنسبة لمن يهدفون إلى خسارة الوزن أو بناء العضلات، يميل الدجاج ليكون خيارا أفضل قليلا، فعند مقارنة 100 غرام من كل منهما:

صدر الدجاج: 187 سعرة حرارية و33 غرامًا من البروتين.

السلمون: 206 سعرات حرارية و22 غرامًا من البروتين.

السلمون غنيّ بـ أحماض أوميغا-3 المفيدة للقلب، مثل EPA وDHA، والتي تتفوّق كميتها بشكل واضح على ما توفره لحوم الدجاج.

ورغم أن السلمون يحتوي سعرات أعلى، إلا أنّ دهونه تُعد دهونًا صحية، بينما تحتوي قطع الدجاج الدهنية مثل الفخذين والأجنحة على دهون مشبعة غير صحية.

السلمون يوفر أيضًا:

فيتامين D المهم لامتصاص الكالسيوم.

فيتامين B12 الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء.

بينما يُعد الدجاج مصدرًا أفضل للنياسين (B3) الذي يلعب دورا في الهضم وعمل الأعصاب

الأفضل؟ مزيج من الاثنين

لا يوجد مصدر بروتين واحد يمكن اعتباره “الأفضل دائمًا”. فالتنوع في المصادر يمنح الجسم تغذية متوازنة.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول حصتين على الأقل أسبوعيًا من الأسماك الدهنية مثل السلمون.

متى يجب استشارة مختص؟

إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، أو كنتِ حاملًا، أو تتناول أدوية معينة، فيُنصح بالرجوع إلى طبيب أو اختصاصي تغذية قبل تعديل نظامك الغذائي.

فالمختص يمكنه تحديد الأنسب لك وفق:

تاريخك الصحي.

الأدوية التي تتناولها.

احتياجاتك الغذائية الخاصة.

اختيار بين الدجاج والسلمون يعتمد على هدفك الصحي، لكن الجمع بينهما هو أفضل طريقة للحصول على أعلى فائدة غذائية.

