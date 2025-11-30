سلوت: هدف إيزاك يحمل أهمية خاصة.. وأشعر بالارتياح

أعرب مدرب ليفربول، آرني سلوت، عن ارتياحه، بعد فوز فريقه على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سلوت، أن الانتصار جاء في توقيت بالغ الأهمية، بعد سلسلة من النتائج السلبية، مشيدا في الوقت ذاته بمهاجمه ألكسندر إيزاك، الذي سجل هدف ليفربول الأول.

وتحدث سلوت لشبكة “سكاي سبورتس” عن تسجيل إيزاك، هدفه الأول بقميص ليفربول في البريميرليج، قائلاً “أعتقد أنه هدف ذو أهمية واضحة. لم أكن أخطط لمنحه الكثير من الدقائق الإضافية قبل استبداله”.

وأضاف “هناك شعور حقيقي بالارتياح؛ فعندما تخسر مرات عديدة، يصبح الفوز مهما للغاية. بالكاد سمحنا للمنافس بصناعة الفرص، وتمكنا نحن من صناعة عدة فرص. في مباريات سابقة كنّا نهدر الكثير”.

وتطرق المدرب الهولندي إلى النهج التكتيكي الذي اتبعه الفريق في اللقاء، قائلا “يساعدك كثيرا ألا تستقبل هدفا في أول 5 دقائق، لأن ذلك يجبرك على الانفتاح أكثر. اليوم لعبنا بالطريقة التي أردتُ أن نلعب بها”.

وأشاد سلوت بالتأثير المعنوي للفوز على اللاعبين والجماهير التي رافقت الفريق إلى لندن رغم تراجع النتائج في الأسابيع الماضية.

وأردف “ما رأيته اليوم كان يعني الكثير للاعبين ولجماهيرنا. الجمهور قطع مسافة طويلة لدعم فريق لم يكن يقدم أداءً جيدًا مؤخرا”.

واختتم حديثه بالإشارة إلى ضغط المباريات قائلاً “يوم الأربعاء سنواجه سندرلاند. الجدول مزدحم للجميع. هذه خطوة أولى جيدة بالنسبة لنا، أن نحقق الفوز ونخرج بشباك نظيفة”.

كووورة