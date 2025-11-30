إسحق أحمد فضل الله يكتب: (كوشة العالم واللغة)

وقبل الحرب بعام تدعونا إذاعة القرآن والإخربن للحديث حول:

(كيف يكون الحديث جذابًا؟)

ونمسك الميكروفون ونقول:

“عجب، عجب… عجب عجب…

بقر تمشي ولها ذنب

ولها في ثدييها لبن

يبدو للناس إذا حلبوا

لا تغضب يومًا إن شتمت

والناس إذا شتموا غضبوا

…”

ونمضي في القصيدة ونسكت نتأمل دهشة الناس، وكانت وجوههم تقول إن الشيخ قد جنّ. ونقول لهم:

لو إني سكبتُ عليكم ديوانَ المعرِّي وحديثَ الفلاسفة لم تدهشوا، لكنكم كنتم تسمعون حديثي من هنا وتنسونه… لكن لا أحد منكم سوف ينسى هذه القصيدة.

ونقول: الحديث هو أن تمسك بأذان وعيون… ثم عقل المستمع… وصفقوا.

والكتابة، خصوصًا في أيام الشدة—أيام يكون الفهم ضرورة—الكتابة للناس الذين يشيلون الطرف الآخر من القفة يجب أن تكون بكل أسلوب يصل إلى الناس… ومفهومة وسريعة ومهضومة… وهذه أشياء هي صفات العسل، لهذا فيه شفاء للناس.

والآن الأيام هي: أيام هروب الكاتب من سجن القارئ الغبي… ومن سجن التصور الغبي عنده للعالم… ومن سجن الشيوخ الذين كلسوا الإسلام… ومن سجن حشروا فيه تفسيرًا عاجزًا أبلهًا كسيحًا للإسلام… والناس لن يتخلصوا من السجن إلا بعد شيء هو أن السلاح التدميري الأعظم الآن هو: معرفة أن الجريمة الأولى في التاريخ هي… العُري.

والآن ما يدير العالم هو… التطبيق للعرْي، وهو الجنس.

والآن ما يزحم الدنيا حولك هو: الأغاني. والأغاني جنس. والملابس جنس. والسينما جنس. والنكات جنس. والجرائم جنس. والمال جنس…

واحذف الجنس من العالم ثم انظر ماذا بقي؟؟؟ لا شيء…

ومخطط إغراق الناس هو المخطط هذا؛ لا يمكن بناء المتاريس ضده.

الحائط الوحيد الذي يصلح — وأهل الخطة عارفين — هو الإسلام.

لهذا غمسوا الإسلام في قدور الجهل والجنس، والإعلام الذي يجعل الإسلام هو الهبوط داخل المرحاض.

إذن… كيف يمكن لكاتب أن يتخطى هذا كله ويكتب؟

البعض يغمس الآن قلمه في ما تحت السراويل ليكتب…. لا… لا… هناك حل رائع نعود إليه…

بريد عبد العظيم: في قصة بوليسية المجرم يرسل رسالة للشرطة فيها كل تفاصيل الجريمة… يقول فيها كيف أن المجرم فعل، وأنه فعل كذا، وأنه فعل كذا… والشرطة تطلق أكبر حملة للبحث عنه دون نجاح.

وضابط يلاحظ أن كل نقطة تبدأ بعد نقطة حبر سوداء. ويعجب ويفحص ليجد أن كل نقطة من نقاط الحبر تغطي حرف الـ (s). وفي الإنجليزية ما يفرّق بين المذكر والمؤنث هو هذا الحرف. ويكتشفون أن من ارتكب الجريمة هي (She) … امرأة، وليس (He) … رجل. وحرف صغير واحد دوّخ ألف خبير.

في الاتفاقيات شيء مماثل، ونموذجه في تاريخنا هو:

“(انسحاب إسرائيل من الأراضي…)”

و”(انسحاب إسرائيل من أراض…)”.

إسحق أحمد فضل الله