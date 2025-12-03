المصرية السودانية ومحاولات تأسيس جديد لمفهوم العلاقة بين البلدين

منذ فترة طويلة، كان المهتمون بالعلاقات المصرية السودانية يطمحون، في تفكير جمعي، ونقاشات مباشرة بين المهتمين في البلدين، وذلك بغية التأسيس لشكل جديد لمفهوم هذه العلاقات التي باتت حبيسة التقلبات السياسية عقود طويلة، اضافة إلى إرث تاريخي من تصورات ذهنية عقيمة ظلت حائلا أمام أي تطوير وتقدم فيها، وجاءت الفرصة سانحة رغم بشاعة الحرب في السودان وانعكاساتها المدمرة، إلا أنه لوكان هناك من جانب إيجابي لهذه الحرب، فهو فرصة وجود أعداد كبيرة من الشعب السوداني في مصر لفترة تناهز الآن ثلاث سنوات، حققت احتكاكا مباشرا، بين القواعد العريضة من الشعبين، ما أدى إلى لغة مختلفة مبنية على التجربة، تبددت فيها الصورة القديمة في الذهنية السودانية لما كان عليه المصريين، ونشأت مساحة حميمة من الود والمعايشة بينهما، وبذلك خلقت الظروف أرضية جيدة لإعادة تأسيس مفهوم العلاقة من جديد، ببداية صحيحة على مستوى القاعدة، في فرصة قدرية كان من الصعب تحقيقها في الظروف العادية.

رغم هذه الفرصة الذهبية التي جاءت لرسم ملامح علاقة جديدة، إلا أن النخبة والمهتميين والإعلاميين لم ينتبهوا بالشكل الكافي لمعناها والبناء عليها، ولم يحدث التقارب الكافي بين المختصيين في شتى المجالات، سوى تجربة واحدة كانت في تقديري رائدة ومهمة، وهي فكرة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، والتي تبنت زمام المبادرة كأحد أهم جسور التواصل بين البلدين، بمحاولة طموحة في المجال الإقتصادي والاستثمارات في البلدين، لم يكن الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمل الذي أقامته الشركة مجرد مؤتمر تبغي منه دعاية وإعلان لنفسها، بل كان هدف حقيقي، عملت عليه الشركة لإجلاس رجال الأعمال في البلدين في مختلف التخصصات، واتاحة الفرصة لهم للنقاش حول مشاكلهم، وبلورة حلول لكيفية حلها، في نقاش حضاري ثري قرب المسافات وبادل وجهات النظر المختلفة، ولم تكتف الشركة بذلك بل أصرت على وجود توصيات عن ثلاث ورش فنية في خمس مجالات مختلفة في الغذاء والدواء وإعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين مصر والسودان والتكامل المصرفي بين البلدين، لرفعها للملتقى في نسخته الثانية وتسلميها للمسؤوليين في البلدين كل في مجاله بحضور رئيس الوزراء المصري والسوداني.

عمل كبير بذلت فيه الشركة مجهودات كبيرة، وخصصت له فريق عمل متكامل ومحترف ليخرج بالصورة التي تليق بالعلاقات المصرية السودانية، نجحت الشركة في مسعاها، وحققت ضربة بداية قوية على طريق علاقات مصرية سودانية ترتقي لمعنى مصر والسودان معا، ولم تكتف الشركة بذلك أيضا بل تسعى لمساعدة كافة مجالات التعاون الأخرى بين البلدين لمزيد من تطوير وبناء العلاقات في ثوبها الجديد، ومن خلف الكواليس هناك بصمات للشركة حول مشاريع إعلامية وثقافية وفنية، ظلت داعمة لمثل هذه المبادرات الطموحة التي تساعد على مزيد من التقارب بين أسلحة العلاقات الناعمة التي يجب تقويتها لأي محاولة تحاول تعكير صفو العلاقات المصرية السودانية والنيل منها.

ظللنا كمراقبين نحلم بهذا الشكل الجديد للعلاقة الذي يخلق تحالفا قويا مبني على الندية والإحترام المتبادل، وسط هذه الغابة المحيطة بنا إقليميا ودوليا، بعد أن تأكدنا أنه لاغنى لبعضنا عن الآخر، ومازلنا نأمل في تجاوب على نفس المستوى من المسؤولين في البلدين لتذليل كافة العقبات التي تقف أمام أي شراكة منتجة في كافة المجالات، نبتغي قاعدة شعبية عريضة متلاحمة، ومصالح إقتصادية قوية تحمي العلاقات من أي تقلبات سياسية وأي تدخلات خارجية لا يرضيها وجودنا معا، وهنا يأتي دور الإعلام الهادف المؤمن بالعلاقات المصرية السودانية والذي يحتاج إلى فرصة لتوحيد الجهود وتصويبها نحو أي منغصات على طريق العلاقة، علاوة على مزيد من خلق مساحات أكبر للتقارب بين الشعبين، بالتركيز على كل التجارب الايجابية التي نتجت من حياتهما معا، مع خلق مناشط تجمع الشباب في البلدين وروابط اجتماعية تعمل على تمتين الوشائج بينهما.

نشكر المصرية السودانية التي جاءت اسما على مسمى على ضربة البداية القوية والمحسوبة، والتي تعمل من خلالها بوعي وإدراك حجم العلاقات بجانب المكاسب المادية لديها أهداف أسمى في علاقات مصرية سودانية متطورة، ومازلنا نطمع وننتظر الكثير من الشركة الرائدة في العلاقات المصرية السودانية في أن تظل فاتحة لأبوابها كما عهدناها لأي فكرة أو مشروع أو تجربة تحاول الانضمام إلى مفهوم إعادة رسم ملامح جديدة للعلاقات المصرية السودانية، وذلك بعد أن أصبحت الشركة قبلة آمنة لكل رجل أعمال وإعلامي وفنان وشاعر ومثقف و… يريد مزيدا من العمل والتجربة في مصر والسودان، ومازال لدينا عمل استراتيجي كبير نطمح من خلاله تحقيق مزيد من التعاون الذي يحقق تحالفا يحمينا في البلدين ويجنبنا مخاطر الراهن والمستقبل، بمفهوم أنه لن يوتى السودان من مصر ولن تؤتى مصر من السودان… شعب واحد في بلدين…. مصير مشترك فرص واعدة وتحديات واحدة.

صباح موسى