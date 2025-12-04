ولن ترضى عنك أمريكا ولا الإمارات حَتَّىٰ… !!

بعد قراءة ما خطَّه قلم البرهان فى صحيفة “وول ستريت جورنال” والذي أوضح فيه خلفيات أزمة بلادنا ومجريات هذه الحرب ومن يقف وراءها، وما جَرَّته من ويلات على شعبنا العظيم وإرثه التليد، وما يجب أن يكون عليه الحال فى اليوم التالي للحرب، ولمجرد تأكيد المؤكد من أن ادارة ترامب لن تقف إلى جانبنا رغم الجهد المشكور الذى قام به صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان من توضيحات زعم ترمب انه كان يجهلها !!

سنعرض في السطور التالية جانباً من بعض الأسباب التي تمنع إدارة ترامب عن إدانة الإمارات، وهو ما أورده موقع Drop Site News الذى أسسه كلٌ من ريان غريم، وجيرمي سكاهيل، وناوسيكا رينر، فى واشنطن وهم من الصحفيين الاستقصائيين الكبار، جاء البحث الشامل تحت عنوان: لماذا لن يُواجه ترمب الإمارات بشأن دعمها لقوات الدعم السريع؟ المتهمة بالإبادة الجماعية فى السودان!!

لم تُبْدِ الولايات المتحدة في عهد ترامب أىِّ إشارة إلى الضغط على الداعم الرئيس لقوات الدعم السريع، وهي دولة الإمارات…

فالإمارات هي أكبر مصدر للدخل الأجنبى لترمب،،حسب تقرير مجلة فوربس،،

الارتباطات المالية الحالية لترامب مع الإمارات تخلق حوافز شخصية قوية للرئيس كى يَغُضَّ الطرف عن الإبادة الجماعية الجارية بدلاً عن ممارسة الضغط على الإمارات!!

قال ترامب بصراحة لافتة وهو يقف إلى جانب نائب رئيس دولة الامارات الشيخ منصور بن زايد، خلال قمة شرم الشيخ بمصر فى 13 أكتوبر :-

[ الكثير من المال، مال غير محدود] وفي تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز استناداً إلى معلومات استخبارية أمريكية،حدد التقرير منصور بن زايد باعتباره المسؤول الإماراتي الرفيع المُشرف على اتصالات الإمارات مع الدعم السريع، بما يشمل اتصالاته بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، حميدتى، وبشبكات نقل الأموال والامدادات والدعم السياسي للمليشيا !!

– منذ العام 2022 م دخلت شركات ترامب فى ما لايقل عن تِسعِ صفقات مرتبطة بالإمارات، خمسٌ منها اتفاقيات ترخيص مع منظمة ترامب، تُدفع لها رسوماً مستمرة مقابل استخدام اسم ترمب على ملاعب الغولف والفنادق والمشاريع السكنية !!عقود التراخيص لا تتطلب أي بناء أو ملكية من ترمب – إنها تدفقات نقدية صافية!!!

وتُقَدِر ملفاتٌ جديدة أنّ هذه الصفقات المرتبطة بالامارات ستُدرَّ نحو [ 500 مليون دولار] فى عام 2025م وحده !! اضافةً إلى ما لا يقل عن [ 50 مليون دولار] كدخلٍ سنوىٍّ متكرر، ولا توجد أى دولة أجنبية أخرى توفر دخلاً مشابهاً لعائلة ترمب!!

– من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين الذين يموِّلون مؤسسات ترمب هو حسين سجواني مؤسس شركة داماك العقارية، والذي أنشأ نادي ترمب الدولي للغولف فى دبى والمجمعات السكنية التى تحمل اسم ترمب فى داماك هيلز، وتدفع شركاته لترمب نحو[ 6 مليون دولار] سنوياً كرسوم ترخيص وإدارة، وقد تعهد سجوانى باستثمار [ 20 مليار دولار] فى الولايات المتحدة تحمل علامة ترمب التجارية !!

– دخلت حساب عائلة ترمب أرباح بلغت قيمتها [ 94 مليون دولار] غير [16 مليون دولار] دخلت إلى حساب عائلة ويتكوف من عدة صفقات للعملات الرقمية أدارتها شركة world liperty finacial وهي شركة أسسها ترمب مع صديقه ستيف ويتكوف قبل فترة وجيزة من انتخابات 2024م وحققت أسهمها ارتفاعاً كبيراً بعد فوز ترمب، فقد اشترت شركة DWF Laps وهى جهة تداول عالية التردد مقرها الامارات، عملات رقمية بقيمة [25 مليون دولار]

– كما جاءت [ 100 مليون دولار] أخرى من مؤسسة Aqua 1 وهى جهة استثمارية إماراتية غامضة تشير مواردها العامة إلى انسجامها مع استراتيجية التنمية التى تقودها الحكومة الاماراتية !!

حسب تقرير مجلة فوريس.

▪︎شركةAmerican Bitcoin التابعة لإريك ترمب لديها حوافز مالية واضحة مرتبطة بالامارات وتُقدر حصة إريك ترامب في الشركة بمبلغ يتجاوز [400 مليون دولار] وتجري إمكانية التوسع فى الإمارات مع شركة طاقة، وADQ وهما كيانان مملوكان لحكومة الامارات.

▪︎النخبة الحاكمة فى الأمارات باتت مرتبطة بمنتجات ترمب المالية، فهناك شركةMGX ورئيسها طحنون بن زايد تخطط لاستثمار بقيمة[ مليارى دولار] فى منصة بينانس مما يتيح للشركة المرتبطة بترمب تحقيق عشرات الملايين من الفوائد سنوياً،بعد أيام قليلة منح ترمب عفواً رئاسياً لمؤسس منصة بينانس، تشانغ بينغ تشاو!!

▪︎تشير الملفات والوثائق إلى وجود مشروع تطوير عقاري جديد لترامب في منطقة شاطئ الراحة فى أبوظبي، وهو مشروع يتطلب تعاوناً طويل الأمد، إلى جانب برج ترامب الذى سيتألف من 80 طابقاً فى دبي، سيبدأ العمل فيه من أواخر عام 2025م ويتوقع اكتماله حوالى عام 2031م ويقود هذا المشروع زياد الشاعر الشريك القديم لترمب.

▪︎يشغل ستيف ويتكوف شريك ترامب التجاري منصب المبعوث الرئاسى، مما يطمس الخط الفاصل بين الدبلوماسية وعقد الصفقات!!

▪︎صندوق صهر ترامب جاريد كوشنر للاستثمارات الخاصة يُمَوَّل من دول الخليج بما فيها الإمارات!!

●وخلص التقرير إلى أن الإمارات ليست مجرد شريك أجنبي عادي لإدارة ترمب بل هي النظام المالي والسياسي والعقاري وعالم العملات الرقمية الذي يدعم ثروة عائلة ترمب الحالية والمستقبلية.

▪︎الضغط على الإمارات بسبب تسليحها وتمويلها وتمكينها لقوة شبه عسكرية ترتكب إبادة جماعية في السودان قد يُعَرِّض مليارات الدولارات للمخاطر، ويهدد الصفقات الجارية ويضر بأهم علاقات ترامب التجارية!! انتهى الاقتباس.

وبعد، فإن ترامب ليس هو ذلك الكاوبوي التقليدي الذي يدخل مدينة وادعة فى الغرب الأمريكي ويركُل باب البار الدوَّار بحذائة الثقيل ويُردِي كل من في البار قَتْلىٰ وبعد أن يتجرع كأساً من النبيذ يقتحم البنك وينهب كل ما فيه من أموال ويُرعب كل من في المدينة من بشر، بعد أن يقتل الشريف!! ويخرج سالماً غانماً وكل ذلك بمسدسٍ واحدٍ سعة خزنته سبع طلقات!!

وترامب ليس هو ذلك الذي كان يتكسب المال من المراهنة في منافسات المصارعة الحرة، والتى تستند على القاعدة التي تقول :-

More blood, more money.

▪︎ولكن يبدو أن هذه القاعدة لاتزال راسخة في ذهن ترامب الطامع فى نيل جائزة نوبل للسلام !!

▪︎أمَّا عيال زايد، فلن يهمهم لو مات كل أبناء الشعب السودانى، فقتْلُ النَّفسِ عندهم أهون من قتل ذُبابة.

●سعادة القائد العام الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان قد بَرِأَتْ ذِمَّتُك أمام الله ثم أمام الشعب وسعيتَ ما وسعك السعى لبلوغ السلام العادل الذي يقضي على مليشيا عيال دقلو وأعوانهم قضاءً مبرماً.

ولكن مين يقرأ ومين يسمع!! فلن ترضى عنك إدارة ترامب التي لن تردع من أجلنا أو من أجلك دولة الإمارات التي لا تكفَّ عن اِزكاءِ نيران الحرب وتجتهد في ذات الوقت لحشر أنفها فى الرباعية كوسيط محايد!!

●فالرباعية المعتمدة عند الشعب السوداني هي كما تعلم ونعلم [بل بس].

محجوب فضل بدري