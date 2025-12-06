بسبب مشاركة إسرائيل.. 5 دول تقاطع هذه المسابقة

أعلن مدير مسابقة يوروفيجن مارتن غرين، أنّ 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من المسابقة التي ستجري في فيينا في مايو 2026، بينما من المتوقع أن تقاطعها 5 دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها.

وقال مارتن غرين في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون السويدي، بحسب وكالة فرانس برس: بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الغناء المباشر الأشهر في العالم، “نقدّر أنّ 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح” في النسخة المقبلة.

وفي أعقاب القرار الصادر الخميس عن هيئة البث الأوروبية، أعلنت إسبانيا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعة المسابقة، بينما من المتوقع أن تعلن أيسلندا قرارها في العاشر من ديسمبر.

وأشار غرين إلى أنّ 5 دول تعارض بشدّة مشاركة إسرائيل، مضيفا: “أحترم موقفها تماماً”، متابعاً “آمل حقاً أن تعود في العام 2027 هيئات البث التي تقول إنّها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة”.

