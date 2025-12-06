إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس…)

المرأة المسيحية المثقفة قالت:

الإسلاميون مكروهون ومجرمون. يكفي أنهم

لم يغتصبوا… لم يلقوا بالناس في السجون لأنهم قالوا ما لا يعجب السلطة،

لم يخونوا وطنهم، لم يزوروا كل شيء… كل ما وعدوا به فعلوه.

هذا ليس عالمهم.

…….

وأمس قلنا: لن ننتصر على العالم لأن إسلامنا مرقّع.

قلنا مرقّع، وقامت نوبة حمد النيل ممن يشتمون الصوفية وجلابيبهم المرقعة، بينما الذي أردناه هو: الإسلام هو في ذاته إسلام مرقّع.

والحكاية هي:

من عجزوا عن قانون الجنايات الإسلامي (وخافوا من إعلان رفض القانون هذا) جاءوا بإسلام هندي، وكتبوا عليه “إسلامي”، وجعلوه رقعة في محل الثقب الذي صنعوه.

ومن عجزوا عن مقاومة إغراء الربا وخافوا من إعلان رفضهم، جاءوا بقانون من جهة أخرى وكتبوا عليه “إسلامي”، ورقعوا به الثوب الإسلامي.

وعجزوا عن كلمة “جهاد في سبيل الله” وخافوا من إعلان ذلك، فجاءوا برقعة (الوطنية… الوطن الخالد) وجعلوها رقعة في الثوب… ورقاع ورقاع، كلها في ثوب الإسلام… وأصبح الإسلام إسلاماً لا يعرفه الإسلام.

وحين لم يرفع الله الدعوات ويخسف بالعدو الأرض، تَلَفَّتوا.

والسبب هو: أن الإسلام المصنوع ليس إسلاماً.

هذا ما أردناه.

…….

وقال:

اليهودية والنصرانية أديان أنزلها الله، والإسلام يعترف بها ثم يُبْعدها… كيف؟

ونقول:

لوح الزجاج عندما يسقط ويتحطم لا يفقد وجوده، بل يفقد الغرض الذي صُنع له.

……

والناس إن جاءت انتخابات سوف ينتخبون الإسلاميين… لمجرد التمسك باسم الإسلام ورائحة الإسلام.

والقوم يعرفون هذا.

وبن زايد يعلم.

والغرب المسيحي اليهودي يضربنا، وبن زايد يضربنا، لكن

بيت من الحردلو يغرم حسين خوجلي بترديده،

والبيت عن التعايشي لما ضرب البطاحين.

الحردلو عنه وعن المهدي قال:

(أكان المهدي داك

ولداً قدل فوق عزة

حَتْ ود البصير سوانا

في (……) وزّة؟)

إسحق أحمد فضل الله