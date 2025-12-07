لن يدين من هم في معسكر لا للحرب حادثة قصف الجنحويد لروضة كلوقي في جبال النوبة رغم العشرات من الأبرياء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم جراءها. لن يستنكروا ثبوت دعم الامارات للجنحويد بأحدث الاسلحة بتوثيق تقاربر الامم المتحدة وصحف عالمية ذات مصداقية، كانوا يتغنون باسمها حين تنشر انتهاكات الجيش.

قوم لا للحرب قوم مجرمون مثلهم مثل كل من قتل أو آذى نفساً بغير وجه حق. يروجون للاستسلام للجنجويد واعادة احياء المليشيا، يتغنون لشحنات الاسلحة الاماراتية تحت بند الدعم الانساني، ويصمتون صمت الحملان حين يرتكب الطرف الذي يؤيدونه جرائم لا يمكن أن يصمت عنها من له ذرة أخلاق أو ضمير.

هذه الفئة المجرمة ستحاسب على فعائلها يوماً ما. كل ما نطقوا به مسجل ومحفوظ، والانقلاب ليس لعبة تستمتع فيه بتشجيع “مجرمك المفضل” ومن ثم تذهب في حال سبيلك كأن شيئاً لم يكن. وجود الجنحويد موت وفقد ودمار، واجهناه بموقف متسق لا يساوي بين الجيش والمليشيا. عملنا على توثيق الانتهاكات، حينما كان كوم الرماد يوقعون اعلان سياسي مع المليشيا ويرفضون علناً حلها. سعينا لمحاسبة مجرميها في المحاكم الدولية، في الوقت الذي يرفض فيه البعض تصنيف المليشيا جماعة ارهابية. سخرنا جهدنا لدحر عدوان الجنجويد وفناء المليشيا لأنه بدون ذلك لا يمكن محاصرة ما يحدث من إجرام، في حين تغنى البعض بالسلام مع الجنجويد مختبئين في دويلة الشر وهاربين من مواجهة السودانيين في الشوارع.

موقفنا واضح وناصع وقلاع رمل الأكاذيب تتهاوى أمامه كل يوم، فعورة معسكر لا للحرب من الجنجاقحت بائنة لن يسترها الاستهبال والعمالة والارتزاق والتجني على دعاة حفظ كرامة السودانيين.

اصحى ادين الجنجويد والامارات يا عميل يا ارزقي كنتقدر Khalid Omer Yousif

Mohammed Elfatih