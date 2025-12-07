قد نختلٍف!!

إنتقاد العامه للبروف كامل إدريس يُسمى قياساً بالرأي العام ،، ورأيُ العامة لابُد أن يُراعى ويُؤخذ به حتى وإن شُكٍل لأنه يتطبع من الأيام ويتلاحق مع الأحداث ثم يتبلور لحدث مهم وغير متوقع ” الفترة الأخيرة تلاحقت أوجه الإنتقادات للبروف كامل إدريس بصفته رئيس مجلس الوزراء ،،

موجات الانتقاد المتلاحقة لم تأتي من فراغ بل هي نتاج لتصرفات قد تبدو عادية لديهم ولكنها خطره لأنها تمس بنية الدولة في مؤسسيتها وسيادة اللوائح والقوانين ،، هذا بالإضافة لظهور الإرتباك الواضح في سير عمل برنامج رئيس الوزراء نفسه وإطلالته المرتجله ناهيك عن عجز كابينة الدولة وفشلها في تحقيق أي شيء يذكر حتى الآن ،، نصيحتي لكامل إدريس والذين يُحيطون به عليكم الإنتباه إلي الرأي العام ومراجعته والعمل على إصلاحه وتقبل الرأي الجمعي لأنه مؤشر لناقوس ..

قبل شهر تناول الرأي العام فشل زيارة كامل إدريس للمملكة وقبل أسبوعين تناول الرأي العام غياب البروف كامل إدريس عن الساحه السياسية وقبل أسبوع تناول الرأي العام طريقة إعفاء الدكتورة منى وبالامس تناول الرأي العام إتصال بروف كامل للمذيعه لينا يعقوب ،، وقبلها تناول الرأي العام الكثير من المواضيع التي تمس عمل رئيس الوزراء ومن هُم حوله ..

على كل حال سنكتب ولن نتوقف

الطريقة التي تسلكها يابروف كامل ستؤدي بك وبمن هم حولك إلى مزبله التاريخ من دون اجتهاد أو عمل جماهيري لإسقاط حكومة مثل حكومتكم المُثقله بالمجاملان والشلليات “”

ألا هل بلغنا..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد