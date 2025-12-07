نيران أديكونق: الضربة التي حرقت أكاذيب المليشيا وداعيميها قبل عتادها .

• الضربة الجوية في أديكونق لم تكن مجرد عملية عسكرية ناجحة؛ كانت كشفاً فاضحاً لحجم التضليل الذي تبنيه المليشيا وحاضنتها السياسية ” صمود “.

• فبينما كانت القافلة القادمة من تشاد تتقدم بثقة نحو الجنينة محملة بالسلاح والذخائر والأسلحة الكيميائية المحظورة، كان سلاح الجو ينسف هذه المخططات بضربة واحدة أحالت الليل إلى نهار.

• ألسنة اللهب التي التهمت الشاحنات لم تحرق العتاد فقط، بل أحرقت معها كل خطاب المظلومية الذي تروجه ماكينة الجنجويد الإعلامية.

•فالكذب، مهما انتفخ، ينهار أمام الحقيقة حين تظهر بالنار والحديد.

• هذه العملية الناجحة ليست انتصارا ميدانياً فحسب ؛ بل إنها رسالة واضحة:

أن المليشيا ” رغم ضجيجها ” هشة، وأن روايتها الإعلامية تسقط بمجرد اصطدامها بالوقائع.

• وفي دارفور، لا شيء يفضح الوهم أسرع من لهب يتصاعد من شاحنات جاءت لقتل الأبرياء… فعادت رماداً.

Basher Yagoub