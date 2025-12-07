من أرادوا تدمير السودان… وقعوا في فخ أكاذيبهم.

• لم يكن مخطط تدمير السودان وتسليمه لمرتزقة عربان الشتات مجرد خرافة يتداولها الناس، بل مشروع كامل جرى هندسته وتمويله ومحاولة فرضه على واقع البلاد تحت رعاية بن زايد ؛ تنفيذ مليشيا آل دقلو بغطاء سياسي من ( صمود) بينما انشغل منفذوه بتسويق الرواية الزائفة: “صراع مع الكيزان” ” طرفي النزاع “، ” لا للحرب “.

• هذا الشعار لم يكن سوى ستار يخفي خلفه أكبر عملية تفريط في سيادة الوطن وابتلاعه .

• اليوم لم يعد السودانيون بحاجة للتكهنات أو التحليل، فالأحاديث المسربة، والمواقف المريبة، والتواطؤ العلني، تكشف بوضوح شبكة الارتباطات الخارجية التي راهنت على تفكيك الدولة وتسليم قرارها السياسي والعسكري للمرتزقة.

• لن نطارد أحداً بالشائعات، ولن نرفع صوتاً أعلى من صوت الحقيقة، كل ما نحتاجه هو أن نعرض للشعب السوداني ” كاملاً وبلا تجميل ” سجل الخيانة كما هو.

• فالشعوب لا تخطئ حين ترى الحقيقة مجردة، وهؤلاء سيسقطون وحدهم حين يقفوا أمام مرآة أعمالهم وافعالهم.

• إن معركة الوعي اليوم لا تقل أهمية عن معركة السلاح، ومن يظن أن السودانيين يمكن خداعهم مرة أخرى، لم يفهم بعد أن هذا الشعب خرج من نار الحرب أكثر صلابة ووعياً من أي وقت مضى.

