تسريبات وافتراضات مقتل دقلو..

لا تتوفر حتى الآن معلومات ذات موثوقية عن مقتل عبدالرحيم دقلو قائد ثاني المليشيا الارهابية ، وما ورد من بيانات غير متماسكة ، وهناك ما يشير إلى نقيضها ، وعليه فإن الراجح أن هذا الأمر مجرد دعاية وتغطية ، ويمكن تفنيد بعض الروايات من خلال الآتي:

– أولا: وبعد إعلان المليشيا المجرمة وقف إطلاق النار ، فانها تحاول التخفيف والتقليل من أى ظهور عسكري ، ولهذا لم يتحدثوا عن وصولهم إلى الفرقة 22 مشاة ببابنوسة ، ولم يتم بث أى فيديوهات من هناك لهذا الغرض..

– ثانياً: بعد الانهاك الذي اصاب قوات المليشيا من معارك شمال كردفان وجنوبها وحتى خسائر قواتهم على تخوم بابنوسة ، فانهم بحاجة لإعادة ترتيب صفوفهم ، ومن يتولى هذه المهام حرفياً هو عبدالرحيم دقلو ، وبالتالى ستختفي صورته ويبقى اثره وتحركه..

– وثالثاً: فإن المعلومات والمقاطع التي كشفت عن موكب دقلو قرب ببابنوسة ، تعتبر تصرفاً أخرقاً ، وتعتبره المليشيا المجرمة وحلفاءها ثغرة أمنية ، وللفكاك من المتابعة تم تسريب دعاية (مقتله وجرحه) ، إلى حين اعادة صفوفهم وابعاد اثره واخفاء تحركاته ، وهو ذات ما ذهبوا إليه في حالة حميدتي منذ يونيو 2023م وحتى نوفمبر 2023م مع حديث عن مقتله و(حبكة) اصابته..

– ورابعاً: لكل هذه الاعتبارات لن يظهر دقلو ، وكل الإشارات الاخري مقصودة لذاتها..

ومع كل هذا ، فإن شعور دقلو بالقلق والمخاوف حقيقي ، ومهما تخفى فإن مصيره أن يصبح (صيدا) يوماً ما..



د.ابراهيم الصديق على

5 ديسمبر 2025م..