وزير الصحة يلتقي سفير ايران بالسودان

التقى وزير الصحة الاتحادي برفيسور هيثم محمد إبراهيم بسفير دولة إيران في السودان حسن شاه حسين، بحضور الوكيل المكلف د. خليل محمد إبراهيم ود. عبد المنعم الطيب المدير العام للمركز القومي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد ببورتسودان الأحد.

تناول الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالصحة، حيث كشف الوزير عن رغبة إيران في دعم وتأهيل القطاع الصحي خلال المرحلة المقبلة والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، خاصة في مجال الأدوية.

وتم الاتفاق على التنسيق لتوقيع اتفاق مشترك بين المجلس القومي للأدوية والسموم ومؤسسة الدواء والغذاء الإيرانية، يتضمن دعم المجلس والتصنيع الوطني والاستيراد، إضافة إلى فتح فرص أوسع للتدريب وتبادل الخبرات في مجال زراعة الأعضاء، خصوصاً الكبد، وكذلك علاج الأورام.