لجنة أمن محلية الخرطوم تقف على بدء نبش ونقل رفاة معركة الكرامة بالخرطوم

وقفت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم علي بدء نقل رفاة معركة الكرامة اليوم بمنطقة الديوم بحضور لجنة نقل رفاة معركة الكرامة بولاية الخرطوم

وأكد المدير التنفيذي للمحلية رئيس لجنة الأمن عبد المنعم البشير بأن الاجراء يهدف لنقل رفاة المتوفيين خلال فترة الحرب من مواقع الدفن الاضطرارية التي تمت بالمدارس والمساجد والميادين والطرق والأسواق الى المقابر المعتمدة لدفن المتوفين .

وأشار إلى أنه تم استيفاء جميع الاجراءات القانونية قبل الشروع في إعادة نبش الرفاة وإعادة دفنها بالتنسيق مع لجنة نقل رفاة معركة الكرامة بالولاية وذوي المتوفين الذين تم الاستدلال على مواقع دفنهم الاضطراري، لافتا الى ان اللجنة المصغرة لإعادة دفن الرفاة بالمحلية قامت بإشراك ذوي المتوفين ولجان الخدمات والمجتمع المحلي بالأحياء والمناطق في عمليات نبش الرفاة وإعادة دفنها لمثواهم الاخير

هذا وستنتقل حملة نقل ودفن رفاة معركة الكرامة لتشمل جميع وحدات المحلية وفق قيد زمني محدد للفراغ من الحصر الكلي للرفاة في مواقع الدفن الاضطراري.

سونا