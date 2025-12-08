الإعدام لاحد قادة التمرد والسجن (5) سنوات لمتعاونة بحلفا القديمة

قدمت النيابة العامة بحلفا اليوم المتهمين ( م ع ع ) و( ر ع أ) للمحاكمة أمام المحكمة العامة حلفا تحت المواد 51/50/26ق ج لسنة 1991 تعديل 2020 المتعلقة بالمعاونة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والمواد 5-6 من قانون مكافحة الارهاب لسنة .

2001 وباكتمال التحريات أحيلت الدعوى للمحكمة للفصل القضائي وبعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمون وسماع دفاعهم وفي حضور محاميهم إدانتهم المحكمة تحت المواد المذكورة. واوقعت عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا وغيابيا في مواجهة المتهم الاول والسجن لمدة (5) سنوات مع وقف التنفيذ للمتهمة الثانية حيث استمعت المحكمة للمتهمة الثانية شاهد ملك استنادا لنص المادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

وقد مثل الاتهام وكيل اعلى النيابة ايمن عبدالمنعم والمستشار الوليد طه ابايزيد عن لجنة التحري والتحقيق.

سونا