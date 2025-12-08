ختام مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بتونس بمشاركة السودان والتركيز على مكافحة المخدرات

أختتم المؤتمر التاسع والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي إنعقد بتونس تحت رعاية قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية

و في ختتام أعماله توصل الى نتائج مهمة ستسهم في تعزيز التعاون الأمني العربي ، وكان المؤتمر الذي تم إفتتاح أعماله من قبل خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية حظي بمشاركة قادة الشرطة والأمن العرب وقاد وفد السودان مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي / أمير عبد المنعم فضل بجانب مشاركة رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة و ممثلون عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ووكالة الإتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

وفد السودان برئاسة مدير عام الشرطة شارك بفعالية في المؤتمر والقى المدير العام كلمة السودان وأجرى سلسلة إجتماعات مع قادة الأمن العرب المشاركين من الجزائر

والعراق والاردن ومصر ناقشت التنسيق والتعاون فى مجالات مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات التى تدعم الأستقرار فى المنطقة.

المكتب الصحفي للشرطة