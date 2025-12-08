المجلس الأعلى للبيئة يعلن انطلاق حملة إزالة المخالفات البيئية بولاية الخرطوم

نفذ المجلس الأعلى للبيئة والترقيه الحضريه والريفيه ولاية الخرطوم ممثلا في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات اليوم (حملة إزالة المخالفات البيئية السالبة الناتجة من الحرب) تحت شعار معا نحو (بيئة نظيفة خالية من التلوث) .

وذلك برعاية والي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة وإشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية الأستاذة غادة حسين العوض .

انطلقت الحمله بتفتيش المناطق الصناعية ومراجعتها بعد الحرب وإزالة المخالفات كما شملت كمائن الطوب فى ضفاف النيل ومخالفات آلات حفر ابار السايفون بالإضافة إلى القطع الجائر للغطاء الشجري بالولاية وذلك بمشاركة واسعة من الأجهزة الأمنية ونيابة حماية المستهلك .

واكدت مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات الاستاذة عفراء يوسف في تصريحات صحفية اليوم ان الحملة ستتواصل في كل محليات الولاية ورصد وإزالة كل المخالفات البيئية ومظاهر التلوث البصري بالولاية، معلنة مواصلة الحملة حتى تعود ولاية الخرطوم نظيفة وخضراء وخالية من التلوث.