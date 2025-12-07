صحة الخرطوم تستلم 5 ماكينات غسيل كُلى مقدّمة من الهلال الأحمر القطري

تسلمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اليوم عدد 5 ماكينات غسيل كُلى مقدّمة كمنحة من الهلال الأحمر القطري، وذلك ضمن مشروع التدخلات الإنسانية المتكاملة الهادف إلى دعم وتحسين الخدمات الصحية بالمرافق العلاجية في الولاية.

ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرة مراكز الغسيل الكلوي على تقديم خدمات منتظمة للمرضى، خاصة في ظل التحديات الصحية الحالية والحاجة لرفع جاهزية المرافق لتوفير خدمات علاجية مُستدامة.

وأكد الدكتور عثمان الزبير مدير إدارة مراكز الكلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن هذه المساهمة ستسهم بصورة مباشرة في تخفيف الضغط على مراكز الغسيل الكلوي، وتوسيع نطاق الخدمة للمرضى المحتاجين، واعرب عن شكره للهلال الأحمر القطري على دعمه المتواصل للقطاع الصحي بالولاية.

سونا