عقار يلتقي قيادات العمل الصحفي والإعلامي

‏التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد مالك عقار مساء السبت بقيادات العمل الصحفي والإعلامي بالسودان. حيث جاء اللقاء بدعوة كريمة من وزارة الثقافة والإعلام بحضور وكيل وزارة الثقافة دكتور جراهام عبدالقادر .

ويأتي هذا اللقاء في الإطار الاجتماعي لتعزيز الدور الإعلامي بين الحكومة والأجهزة الإعلامية، وذلك بغرض إبراز قدرات الدولة، وتوحيد الجهود لانهاء الحرب في السودان، لاسيما وأن البلاد تخوض حرب البقاء ومقاومة الإحتلال .