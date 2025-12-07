وزارة الشباب والرياضة تحتفي باليوم العالمي للتطوع

شهدت ولاية الخرطوم صباح السبت احتفالاً رسمياً مميزاً بـ اليوم العالمي للتطوع، وذلك بتشريف الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الوزير المكلّف الأستاذ عوض حامد أحمد، في فعالية نظمتها الإدارة العامة للشباب بالمجلس بالتعاون مع منظمة قلوبنا ليكم، وبرعاية شركة سجود للأنشطة المتعددة.

وحظي البرنامج بحضور لافت من الجهات الرسمية، تقدمهم وزير الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم الأستاذ الطيب سعد الدين، وعدد من القيادات الشبابية وممثلي المؤسسات ذات الصلة، إلى جانب مشاركة فعالة ومجتمعية من بينها مجمع أبوحنان الطبي ومجمع أبوروف الطبي .

واشتملت الفعالية على كلمات رسمية تناولت أهمية ترسيخ قيم التطوع في المجتمع، والدور المتعاظم للشباب في بناء المبادرات وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم عروض تعريفية وتجارب ناجحة في مجالات العمل المجتمعي والخدمة الإنسانية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال خطابه أن المجلس يعمل على توسيع دائرة الشراكات مع المنظمات التطوعية، ودعم بيئة العمل الشبابي بما يضمن استدامة المبادرات، مشيداً بجهود الفرق التطوعية التي ظلت تقدم نموذجاً مشرفاً في ميادين العطاء.

وشهد البرنامج كذلك تكريم جهات وشخصيات أسهمت في دعم العمل التطوعي طوال العام، في خطوة تعكس تقديراً رسمياً ومجتمعياً لدورهم.