شراكة بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وشركة الموارد المعدنية في مجال التأمين

وقع الصندوق القومي للتأمين الصحي والشركة السودانية للموارد المعدنية عقدًا لإدخال العاملين بالشركة فرع البحر الأحمر ضمن الحزمة الإضافية للخدمات الطبية، حيث وقع عن الصندوق القومي د. الفارابي إبراهيم مصطفى، مدير برنامج الحزمة الطبية الإضافية.

وقال مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، د. فاروق نور الدائم عمر، في تصريحات صحفية عقب مراسم التوقيع السبت، إن توقيع عقد الشراكة مع شركة الموارد المعدنية يأتي في إطار تحقيق خطة المئة يوم للصندوق القومي للتأمين الصحي، والتي تهدف لبناء وتقوية الشراكات مع شركاء تقديم الخدمات وتحقيق كل الأهداف بما فيها تمويل التأمين الصحي.

وأضاف د. فاروق أن الشراكة مع شركة الموارد المعدنية تعتبر فاتحة خير لتغطية جميع المعدنين في التعدين الأهلي بالولايات السبع الآمنة، والبالغ عددهم أربعة ملايين معدن، وإدخالهم ضمن التغطية الصحية، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية في مواقع التعدين الأهلي، والتي تشمل الرعاية الصحية الأساسية في المراكز التي تشتري الخدمة من التأمين الصحي.

وكشف د. فاروق عن اتجاه لإنشاء مستشفى مشترك مع شركة الموارد المعدنية لتقديم الحزمة الإضافية، مشيرًا إلى أن الشراكة ستسهم في دعم السلامة المهنية، وزيادة التغطية السكانية للتأمين الصحي، وتحسين جودة الخدمات وزيادة عدد المشتركين.

من جانبه، أعلن مدير شركة الموارد المعدنية ولاية البحر الأحمر، د. محمد أحمد عثمان تيتة، أن توقيع العقد يأتي في إطار تهيئة بيئة العمل للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأكد د. الفارابي إبراهيم، مدير برنامج الحزم الإضافية، أن توقيع المذكرة مع شركة الموارد المعدنية يمثل إضافة نوعية على مستوى الشراكة الممتدة بين التأمين الصحي والشركات ذات التمويل الذاتي، وبداية لدخول المؤسسات ذات التمويل الذاتي ضمن الحزمة الإضافية.